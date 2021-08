Mercedes Ninci confesó frente a cámara cuál era su miedo al volver a la televisión

Este lunes, Mercedes Ninci reapareció en televisión por primera vez tras estar internada en terapia intensiva. La periodista habló sobre su salud y confesó a qué le tenía miedo a la hora de volver a un estudio.

“Es la primera vez que vuelvo a la tele después de lo que me pasó, así que estoy nerviosa. La verdad que le tenía miedo a las luces por eso no quería volver a ningún estudio, pero la médica me dijo que no tiene nada que ver con lo que me pasó”, comenzó Ninci en su visita al programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Lo que tuve fue una cefalea en estallido, me agarro un dolor de cabeza tremendo, indescriptible, de golpe. Pero después cuando me llevaron en la ambulancia me hicieron una punción lumbar y aparentemente me sacaron más líquido del que tenían que sacarme y eso me provoco unos tremendos dolores, por lo que terminé en terapia intensiva del FLENI”, comentó la periodista sobre el episodio que atravesó cuando estaba en vivo trabajando como panelista en el el programa Lo de Mariana.

Sobre su recuperación y la vuelta al trabajo, Mercedes Ninci expresó: “Volví a la radio a trabajar muy contenta, pero la vuelta es progresiva; no me dejan volver del todo. Ni siquiera me han dejado volver a Córdoba. Lo que me dicen es que no me puedo estresar, cualquier problema que me hago me provoca dolor de cabeza. Si me voy de LAM sin dolor de cabeza es que me recuperé”.