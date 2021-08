El fuerte descargo de Cinthia Fernández tras su cruce con Patricia Bullrich: "Me chicaneó hasta Juana Viale"

Cinthia Fernández protagonizó este sábado un fuerte cruce con Patricia Bullrich en La noche de Mirtha (eltrece). El tenso momento tuvo lugar cuando en el programa se habló sobre las visitas a Olivos cuando regía la cuarentena estricta, y la conductora Juana Viale también tomó posición en el debate.

Recordemos que la panelista y candidata a diputada tildó de "infantil" a la presidenta del PRO, y ambas tuvieron un áspero ida y vuelta.

Cinthia Fernández y Patricia Bullrich.

Este lunes, en Los ángeles de la mañana (eltrece), las compañeras de Cinthia cuestionaron la actitud de su colega. "La trataste como si fuera tu hija. Ella no te falto el respeto en ningún momento”, le recriminó Yanina Latorre.

En cambio Mercedes Ninci, en su primera aparición en televisión tras haber estado internada, defendió a Fernández. "Para mí estuvo muy bien, Patricia la ninguneó. Ella como presidenta de su partido tenía que defender a Iglesias, que es un impresentable. No sabía de qué disfrazarse y sacaba cualquier tema. Te felicito, tu debut fue genial”, le dijo.

Luego, Cinthia Fernández acusó: “Me chicaneo toda la mesa, todos, hasta Juana Viale. Yo siento que ella está en las mismas condiciones que yo, no es periodista y el rol de conductor no es lo mismo que el de un invitado. Tendría que haber sido más anfitriona. Cuando me dice: ‘¿No crees que con un tema solo no podes entrar a la política?’”.