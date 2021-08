Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Patricia Bullrich en la mesa de Juana Viale

Patricia Bullrich y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en la mesa de Juana Viale durante la emisión de La noche de Mirtha. La precandidata a diputada por el espacio Unite trató de infantil a la presidenta del PRO y ella no se quedó callada.

La confrontación se dio en el momento en el que Viale le preguntó a Bullrich por la denuncia que le hizo Flor Peña a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por violencia de género mediática, institucional y simbólica”.

Al notar que Bullrich puso el foco en la actitud del presidente Alberto Fernández de justificar las visitas en Olivos, Cinthia Fernández interpeló: “Patricia, te está preguntando por las mujeres. Me parece que el error que cometemos es mezclar los dos temas: uno es la misoginia, que la tienen los dos lados y en el medio queda la mujer; y el otro es la falta de respeto porque todos teníamos que estar adentro y el ejemplo lo tienen que predicar ellos”, arremetió la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Entonces Patricia Bullrich siguió adelante con su argumento sobre el escándalo por las visitas a Olivos en plena cuarentena estricta. “El encubrimiento kirchnerista significa que nunca, nunca se critican. Quiero que se critiquen, pidan perdón y no siempre acusen al otro”, argumentó.

Cinthia Fernández y Patricia Bullrich.

“Es infantil la explicación”, lanzó en ese momento Cinthia Fernández. Pero Bullrich siguió: “Para una democracia, necesitamos que el otro no te perciba como una cucaracha o como alguien que no tiene voz ni voto, y ese es el sentido profundo que el kirchnerismo le ha puesto al lenguaje en la Argentina”.

Luego, Fernández retomó la palabra y enfatizó: “Acá no hablamos de ideología, o si es de un lado o del otro”. A lo que Bullrich respondió lapidaria: “Vos no hablás de ideología porque... No sé en que país vivís”. Lejos de quedarse callada, Cinthia fue por más: “¿Le puedo decir algo? Yo la veo a usted y me parece infantil. Maltrataron a una mujer, de un lado y del otro, no importa, la maltrataron. Hay dos cosas que hay que separar, que me parece que están tratando de tapar. Una cosa son los ingresos [a la Quinta de Olivos], que no se deben; no predican con el ejemplo. Ahora, como mujer te lo digo, es maltrato a una mujer y vos no podés bancarlo o decir ‘yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen’”.

Irritada porque la presidenta del PRO no consideró su argumento, la panelista increpó: “Siento que estoy hablando con mi hija, que me dice ‘yo me estoy portando mal...’”. A lo que Patricia Bullrich respondió: “No me trates como a tu hija, por favor”. Entonces Cinthia Fernández remarcó: “Lo bajo a palabras simples, porque ustedes, los políticos, complican todo”. Bullrich entonces le recordó que ella también ha ingresado al mundo de la política. “No me ningunee ni me chicanee. Yo le estoy diciendo que, como mujer, no podría avalarlo solo porque del otro lado no se autocritican. Los otros hacen las cosas mal, pero como mujer no puede responder así. Para mí, es infantil”, insistió Cinthia Fernández.