Ángel de Brito le mandó una carta documento a Nancy Pazos y ella redobló la apuesta

Ángel de Brito le mandó una carta documento a Nancy Pazos, y ella lejos de quedarse callada redobló la apuesta en la red con un picante mensaje.

Nancy Pazos.

Recordemos que a Pazos le cortaron un móvil en Intrusos (América) cuando hizo referencia a un asunto de la vida privada que atañe a De Brito.

Compartiendo una captura de la carta que recibió, la panelista de Flor de equipo (Telefe) arremetió en Twitter:"Aún no la leí @AngeldebritoOk Pero ahora entiendo porqué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojás el derecho a hablar de todos. ¿Me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público -no como hiciste en privado-y listo?", redobló Nancy Pazos.

Por su parte, Ángel de Brito se había referido a aquellos que dicen tenerle miedo con un mensaje demoledor en uno de sus caracterísiticos ida y vuelta con sus seguidores en laa red.