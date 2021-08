Nancy Pazos destruyó a Ángel de Brito y le cortaron un móvil en Intrusos: "Hasta acá, hay un límite"

Un tenso cruce se vivió este miércoles en el programa Intrusos (América) entre Nancy Pazos y los conductores del ciclo, y la situación terminó con el abrupto corte del móvil con la periodista cuando ella destruyó a Ángel de Brito con duros conceptos.

Desde el legendario programa de chimentos enviaron un móvil a la casa de Flor Peña, quien no pudo hacer su programa por una descompensación. Hasta el domicilio de la actriz llegó Pazos, panelista de Flor de equipo (Telefe). “Estoy enojada, triste. Salí del programa y vine a ver a Florencia, encontré el móvil en la puerta y casi lo echo a patadas, quiero decirlo, porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión, pero Florencia me pidió que hable con ustedes y acá estoy”, dijo Nancy notoriamente molesta.

Luego de que Rodrigo Lussich y Nancy Pazos le hicieran entender a Nancy Pazos que el móvil en cuestión fue enviado para cubrir las instancias de la salud de Flor Peña, quien está atravesando un difícil momento tras las repercusiones de su visita a Olivos el año pasado en plena cuarentena estricta.

El momento más tenso del móvil llegó cuando la periodista se refirió a las expresiones que se hicieron en la red sobre Peña, y Pazos cargó contra Ángel de Brito. “Él se hace el pelo... y escribió concretamente: ‘Flor de gaterío’, ¿Me entendés? Hay que ser mala gente. El mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó. Entonces, ¿Dónde están los códigos?”.

Tensión en un móvil de Intrusos con Nancy Pazos.

La panelista Virginia Gallardo intentó introducir otra pregunta en ese momento cuando Nancy Pazos arremetió: “Sí, salgamos, porque a todos les da miedo hablar de cierta gente”.

Tras despedirla y cerrar el móvil, Adrián Pallares se explayó enojado: “Yo entiendo todo y agradecemos a Nancy que salió a hablar, pero la verdad es que estábamos ahí porque nos enteramos por parte de la gente de Flor Peña lo que le pasaba, no somos desubicados ni nadie se tiene que aguantar que nos quieran sacar a patadas. Nadie nos va a sacar a patadas de ningún lado. Y que cada uno resuelva sus conflictos con quien deba resolverlos. Estamos hablando de la salud de Flor Peña. Si quieren mezclar otros temas, no nos prestamos a eso”.

Por su parte, Rodigo Lussich agregó: “Nos dijeron que Nancy Pazos quería salir al aire, la ponemos al aire. Dice que nos quiere sacar a patadas, lo dejamos pasar, que haga su catarsis, que se queje, que hable, y que diga lo que quiera de quien quiera, pero que no nos diga que le cambiamos de tema porque tenemos miedo porque no. Hasta ahí. Hay un límite. ¿Nos quiere c... a patadas?. Que lo diga. ¿Quiere hablar de todo lo que quiera? Que hable. ¿Que diga lo que quiera de Angel de Brito? Que lo diga. Pero que venga una compañera como Virginia, que quiere hacer una pregunta, y nos diga que hace la pregunta porque tenemos miedo, no. Basta ¡Hasta acá! Pelot...dos, no. Hasta acá”.