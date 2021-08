Susana Giménez emocionó a todos al presentar su "nueva familia" con un tierno video

Luego de pasar quince días internada por una complicación en su cuadro de coronavirus, Susana Giménez volvió a su mansión de José Ignacio, en Uruguay. A su regreso se enteró de una feliz noticia: su perra Rita, aquella que había adoptado en plena cuarentena, había dado a luz a cinco cachorros.

Un mes y medio más tarde, la conductora volvió a compartir con sus seguidores un video donde se la ve jugando con los perritos en su jardín. "Disfrutando de una tarde divina de sol con los nuevos habitantes de la casa", escribió la diva en su cuenta oficial de Instagram. Durante el video explicó que pasará con los cachorros, ya que no puede quedarse con todos.

"Estoy acá con mi familia nueva, que son estos cinco. Ya tienen cuarenta y cinco días, así que en cualquier momento empiezan a salir. Yo me voy a quedar con dos nomás, porque no se puede tener tanto perro", comenzó diciendo Su. "¡Vení, Gordo! Ese es uno mío, pero es tan gordo... Sí, venga, venga. Ah, no, ¡el gordo es el otro!", comentó señalando a uno de los perritos que intentaba escaparse.

Recordemos que Susana había anunciado la llegada de su nueva mascota el 9 de abril al compartir las imágenes con sus seguidores. "Llegó Rita. ¡que felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en la Mary. Estoy muerta de amor por ella", había escrito la diva junto al video del momento en el que recibía a su nueva mascota.