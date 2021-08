Marcelo Polino cruzó en vivo a Florencia Peña por su visita a Olivos

Luego del escándalo desatado por la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos durante la cuarentena, uno de los integrantes de Flor de equipo, programa que conduce la actriz por la pantalla de Telefe, la cuestionó al aire. Fue Marcelo Polino quien recordó que, durante el confinamiento, su madre murió y la familia no pudo despedirse. "Me da mucha bronca", manifestó.

Recordemos que tanto el miércoles como el jueves, Peña se ausentó de su programa tras sufrir una descompensación por el estrés acumulado que le impidió salir al aire. Un día antes, mientras abordaban el tema en vivo, Polino no dudó en cruzar a la conductora. "Indigna mucho ver una lista donde un peluquero entró 62 veces a peinar a la mujer del Presidente", dijo el periodista. En ese momento, Peña intentó interrumpirlo: "Está bien, pero Poli...". "Dejame terminar, por favor", insistió el panelista. "Hubo un cumpleaños, hubo una fiesta... Yo, falleció mi mamá y no pude hacer una misa. Me da mucha bronca", señaló.

La situación generó tal nivel de polémica que llegó a la Justicia: asesorada por el abogado Fernando Burlando, inició acciones legales contra Waldo Wolff y Fernando Iglesias por "violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica". Además, la actriz también fue denunciada penalmente por Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño de Republicanos Unidos, por su visita a la Quinta de Olivos.

Qué dijo Florencia Peña tras el escándalo

"Ahora estoy bien, no sé qué pasó, lo estoy tratando de entender. Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No fue dirigida hacia ningún hombre. Todos los hombres que estuvieron en la quinta no importaron, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos. Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad", comentó Peña en diálogo con Telefe Noticias.