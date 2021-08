El terminante deseo de Luis Ventura para Jorge Rial tras su salida de canal América

Como es sabido la relación entre Luis Ventura y Jorge Rial pasó de la alianza incondicional al distanciamiento. Y ahora, el conductor de Secretos compartidos (América) expresó su terminante deseo para quien fuera su durante muchos años en Intrusos (América), y que ahora ya no forma parte del canal América.

Recordemos que Rial anunció su salida de la señal en la que trabajó durante veinte años con un contundente mensaje el pasado 29 de julio. Para el conductor, el salto del legendario ciclo de chimentos que lideró durante dos décadas a la fallida propuesta de actuaalidad de TV Nostra (América), fue la movida que desató su final en el canal que lo lanzó a la fama.

“Me dio mucho dolor y me causó mucha tristeza porque tenía todas las energías puestas para que le fuera muy bien. No lo vi nunca. No voy a poner en tela de juicio la experiencia y la capacidad que tiene Rial para conducir los programas. Me causó dolor porque no está bueno que profesionales de reconocida trayectoria se queden sin laburo”, expresó Ventura respecto al levantamiento de TV Nostra.

Finalmente, sobre la desvinculación de Jorge Rial del canal América, Luis Ventura fue terminante. “Debe haberlo meditado muy bien con la familia. Me da la impresión que no es algo que él resolvió de un momento para el otro. Que Dios lo ayude y a mí no me desampare. No me voy a poner a profundizar porque tampoco me interesa. Ojalá le vaya muy bien a él y a toda su familia”, sentenció.