Tamara Gala protagonizó un violento episodio de abuso policial

"Fue horrible lo que me tocó pasar", reveló Tamara Gala en diálogo con A24 Show. Todo comenzó cuando la ex pareja de Fede Bal se dirigía a buscar a su hijo en Quimes. "Me pararon en un control policial. Le di los papeles del auto, estaba todo en orden, pero viene una mujer policía y me dice 'bajate del auto y poné las manos en el techo'", comenzó relatando la ex vedette sobre lo que le sucedió durante un control policial.

Con el correr de los minutos, la situación se iba complicando. "Le dije '¿pasó algo?' y me respondió: '¡callate flaca! y hacé lo que te digo!'. Le dije que mi nene estaba solo adentro y que quería saber qué estaba pasando", explicó. "Me pregunta: '¿tenés algo que te comprometa?'. Le dije que no, que me podían revisar", precisó.

"Al toque, de muy mala manera, me responde: '¡más vale que voy a revisar!'. La miré y le dije: '¿me podés hablar bien? Porque yo hasta ahora no te hice nada?' No tenía ningún derecho de tratarme así. Mi nene se puso muy mal. Y ahí decidí filmarla con mi teléfono", contó. A los efectivos no les gustó la actitud de Gala. "Me dijo que no la podía filmar. Me sacaron el teléfono y todas mis pertenencias", agregó.

Tamara Gala en una producción para la revista Paparazzi.

Finalmente, la ex vedette fue liberada para continuar su viaje. "Yo le pedí sus nombres porque yo le di todas mis identificaciones, pero no me los quisieron dar. Me amenazaron. Me dijeron: 'Andate calladita porque se arma'", finalizó indignada.