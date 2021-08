La angustia de Ana Rosenfeld por la salud de su marido internado en terapia intensiva en Miami

Ana Rosenfeld atraviesa un duro momento de su vida. Su marido, Marcelo Frydlewski, se encuentra internado hace diez días en terapia intensiva en un hospital de Miami por una complicación derivada de su cuadro de coronavirus.

Hace unos días la abogada de las famosas había confirmado la triste noticia mediante un posteo en sus redes sociales. "Las noticias vuelan, estoy acá aislada, no varada. Di positivo a pesar de que estoy vacunada. Es una gripe leve, me estoy sintiendo bien así que mi consejo es vacunémonos, no importa la marca, el país, no importa nada, hay que vacunarse porque es una protección, no me imagino como estaría si no me hubiera vacunado. Gracias por los mensajes, pronto me voy a tomar el avión y estar por Argentina otra vez, ya debería estar ahí, pero... las vueltas del destino".

Aunque Marcelo está internado desde hace varios días, la noticia trascendió recién el viernes pasado luego de que ella escribiera en Instagram "pedir y agradecer". Luego, en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre confirmó: "Él está en terapia intensiva y ella está angustiada y preocupada. Él ahora tiene una neumonía muy fuerte".

"Solo quiero volver a ver tu sonrisa y abrazarte. Mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia. Te amo", había escrito el fin de semana la letrada junto a una foto con él.

En las últimas horas compartió en sus redes sociales otra foto con Marcelo con el texto "me haces falta".