Dónde para Juanita Viale cuando vacaciona en Uruguay o Europa

Ya compartimos que Juanita Viale y su familia tienen propiedades en Punta del Este, Miami y París. En esta oportunidad, comentamos cuáles son algunos de los lugares en los que la nieta de Mirtha Legrand para cuando vacaciona en Uruguay o Europa.

Fuente: Instagram Juana Viale (/juanavialeoficial)

Juanita Viale y sus vacaciones en Europa junto a Ámbar de Benedictis

Todo parece indicar que las últimas semanas implican grandes noticias para una de las familias más famosas del espectáculo argentino. Al reciente regreso de Mirtha Legrand a la televisión se suma el hecho de que Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale del Carril, decidió mudarse a París para cursar estudios en cine.



En la capital francesa, Viale y su familia tienen una propiedad que suelen frecuentar cuando viajan de vacaciones. Sin embargo, en esta ocasión Juanita y su hija aprovecharon la oportunidad para disfrutar de otros paisajes europeos.



Tal como indica la revista Hola Argentina, ambas realizaron la cuarentena correspondiente ni más ni menos que a bordo de un impactante yate cuyo dueño es Mauricio Filiberti, amigo de Marcela Tinayre.



¿El lugar elegido para estas vacaciones? Cerdeña, la región italiana que se destaca por sus imponentes escenarios naturales.



¿Cuál es el lugar preferido por Juanita Viale a la hora de visitar Uruguay?

Quienes sigan con atención la vida de Juana Viale, saben muy bien que uno de los destinos que más elige de cara a sus vacaciones está en Uruguay y es Punta del Este.



Lo más probable es que esto no resulte muy sorprendente, ya que se trata de un lugar en el que muchos famosos argentinos deciden pasar sus vacaciones e incluso instalarse por extensos períodos de tiempo, como es el caso de Susana Giménez y Ricardo Darín.



En cuanto a la familia de Mirtha Legrand, la propiedad que tienen se encuentra en la zona de San Ignacio y se estima que su cotización oscila alrededor de los 3 millones y medio de dólares.



Por otra parte, hacia fines de 2020 y comienzos de este año, Juanita fue noticia ya que la pandemia de coronavirus le impidió pasar sus vacaciones en Punta del Este.



No obstante, la famosa actriz y conductora no se hizo mucho problema y cambió de destino, optando finalmente por otra de las propiedades que posee su familia: la de Miami, Estados Unidos.





¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de los lugares que prefiere Juanita Viale cuando sale de vacaciones?