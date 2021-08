El filoso revés de Ángel De Brito contra Jorge Rial luego de que tratara a Marina Calabró de traidora

En nuevo capítulo de su legendario enfrentamiento, Ángel de Brito lanzó un filoso revés contra Jorge Rial, quien trató a Marina Calabró de traidora.

La fuerte frase de Rial se dio durante un ida y vuelta con Gustavo Sylvestre en La Cocina del Gato (C5N). Allí el conductor hizo referencia al final de su programa TV Nostra (América) y disparó con todo contra su expanelista.

"No era un cura, era Rial el que hablaba. Está hablando claramente de Marina Calabró porque el Gato le dice 'la volviste a convocar'. Con Ángela Lerena y Diego Ramos no había trabajado antes Jorge. Él ya sentía que lo había traicionado en Intrusos. Pero él es bueno, la perdonó y la volvió a convocar. Dice que lleva y trae”, expresó filoso Ángel de Brito.

Jorge Rial había dicho sobre su renuncia a TV Nostra: "A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición. Hay gente alrededor que después le venden a los otros va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara. Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía...".

En ese momento, Sylvestre le había dicho al ex Intrusos, sin mencionar explícitamente a Marina Calabró: "¿Y por qué la convocaste?". A lo que Rial remató: "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia y me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío".