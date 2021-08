Jorge Rial destruyó a Marina Calabró y la trató de traidora

Jorge Rial habló sobre su renuncia al programa TV Nostra (América) y arremetió contra su expanelista Marina Calabró, a quien trató de traidora.

"El programa que había soñado no lo podía hacer. Era tocar la vida política desde otro lado, mas irónico", aclaró Rial en diálogo con Gustavo Sylvestre en La cocina del Gato (C5N).

Luego, el conductor agregó: "A mí la gente me quiere ver en un lugar, y la grieta esta tan metida que para ellos la ironía es un ataque. No te podes reír, quieren que castigues, no que te rías. Hoy hubiese seguido al aire, y con los números que yo veo que se están manejando en la tele, hubiéramos estado bárbaro. No fue un problema de números. Tomé la decisión en 48 horas. Solo. Mi familia se entero a las 18 horas de ese mismo día".

Marina Calabró y Jorge Rial.

Cuando Sylvestre le mencionó a Rial que algunos de los integrantes de TV Nostra le dieron la espalda, Jorge respondió categórico: "Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendió ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar. A mi familia no le conté porque no la quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición. Hay gente alrededor que después le venden a los otros ,va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara. Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabia...".

"¿Y por qué la convocaste?", retrucó Gustavo Sylvestre, dando a entender que su colega se refería a Marina Calabró. "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia y me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío", concluyó el tema Jorge Rial.