¿Qué de cierto hay en que la mamá de Nicole Neumann la estafó cuando era adolescente?

Denise Dumas lo afirmó, Claudia Neumann lo negó y Nicole Neumann eligió no pronunciarse al respecto. ¿Es cierto que la modelo fue estafada por su madre cuando era apenas una adolescente? A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Nicole Neumann. Fuente: Facebook Nicole Neumann (/NicoleNeumannReal)

La acusación de Denise Dumas y las palabras de Nicole Neumann: ¿fue estafada por su madre?

Todo surgió a partir de una polémica declaración de Denise Dumas, la actriz y conductora de televisión, en el marco del programa que tenía, Hay que ver.



En pocas palabras, lo que dijo fue que Nicole Neumann trabaja desde los 12 años y que, como entonces era menor de edad, ella no cobraba, sino que lo hacía su madre, Claudia.



¿Qué es lo que pasa? Que, al cumplir 18 años, Nicole se habría encontrado con que no había nada de toda esa plata que había ganado durante esos años con su trabajo como modelo.



“No sé si ella lo contó. Ella trabajó todos esos años y como era menor esa plata no le iba a ella”, fueron algunas de las palabras de la esposa de Martín “Campi” Campilongo.



Al respecto, Ángel de Brito dijo en su programa Los Ángeles de la Mañana que la pelea entre Nicole Neumann y su madre era algo de público conocimiento.



En el mismo espacio televisivo, quien declaró acerca de este asunto fue la propia Nicole Neumann, quien, de forma curiosa, evadió el centro del conflicto y evitó involucrarse.



“Tengo un montón de problemas”, dijo entonces la modelo pidiendo que no le sumen uno más. Al mismo tiempo, agregó que entre ella y su madre “está todo más que bien” y que “no hay conflicto” entre ambas.

¿Qué dijo Claudia Neumann, la madre de Nicole?

Como no podía ser de otra manera, otra de las personas que salió a hablar acerca de esta polémica fue la misma Claudia Neumann, la mamá de Nicole.



En diálogo con Ciudad, dijo ante todo estar “podrida” de recibir este tipo de acusaciones e instó a Denise Dumas a “que se disculpe o que lo pruebe”, en relación a la estafa que ella le habría hecho a su hija.



Acerca del distanciamiento que hubo entre ella y Nicole, Claudia dijo que no se trató de nada grave, sino de una simple pelea entre una madre y su hija adolescente.



Para finalizar, también brindó algunos datos que darían a entender que las acusaciones de estafa son falsas. Entre otras cosas, dijo que Nicole a los 18 años tenía auto y casa, “un dúplex a estrenar en Palermo”.



“Tenía de todo y hay revistas que lo prueban”, fueron las afirmaciones de Claudia Neumann. “Yo alquilo y laburo, nunca tuve nada a mi nombre”, dijo y agregó: “si le robé la plata, ¿dónde la puse?”.



¿Qué opinas? ¿Crees que en verdad Nicole Neumann fue estafada por su madre? ¿O se trata de una de las tantas historias falsas que abundan en el mundo del espectáculo?