Nicole Neumann lució un jugadísimo vestido y estallaron las redes sociales

Nicole Neumann lució un jugado look en Santo Sábado y tanto los televidentes como sus seguidores en las redes sociales no se lo dejaron pasar.

En la última emisión del ciclo que se emite los sábados por América, el cual relata momentos de otros programas que son comentados por los conductores y panelistas, la modelo lució un vestido súper escotado que generó revuelo. Nicole ya nos tiene acostumbrados a publicar sensuales imágenes en su cuenta de Instagram y esta vez no fue la excepción.

Foto: Instagram @nikitaneumannoficial

Además, durante el programa sucedió algo en particular que generó revuelo en la audiencia. Todo comenzó cuando hablaron del cambio del programa de Marcelo Tinelli del humor a la emoción. En La Academia, Tinelli sorprendió a la bailarina Mar Tarrés trayendo a su abuela al programa a quien no veía hacía más de un año.

El panelista Gabriel Oliveri comentó: "Yo me emociono de cualquier cosa, pero para mi caso yo en lugar de hacer un programa tipo ‘Gente que busca gente’, yo quería hacer ‘Gente que pierde gente’", comentó.

Entre risas Nicole reveló: "A mí, con todo lo que me ha pasado en la vida, para que me hagan emocionar... tendrían que no se... un crimen ahí en vivo". Esta irónica confesión, terminó generando polémica en las redes. Los usuarios criticaron a la modelo y conductora por la metáfora utilizada.