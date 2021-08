Mirtha Legrand reconoció que Juana Viale la supera en algo que ella no tiene

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión y en un momento de su programa, mantuvo una videollamada con su nieta Juana Viale, a quien le reconoció que se siente superada por algo que ella no tiene.

“Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa, desde que comenzaste hasta que dejaste ahora por razones que todos conocen, ha habido una evolución que me emociona decírtelo. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda, sos un ser adorable. ¡Cómo evolucionaste! ¡Cómo aprendiste todo! Estudiabas, ¿No?”, le expresó Mirtha a Juana.

Luego, la diva le reconoció a la actriz algo que ella no tiene. “A veces se acercaba gente y me decía, ‘Te felicito Mirtha’, pero era por Juanita. Las mujeres te aman, conquistaste al público femenino. Además tenés algo maravilloso que yo no tengo, vos no escuchás las críticas, a veces desagradables, y a mí me hieren y me hacen daño. No me gusta que te critiquen y te hagan daño, no quiero”, expresó la legendaria conductora.

A su vez, la conductora le extendió un cálido agradecimiento a su nieto Nacho Viale, productor de sus programas. “El trabajo de Nacho, lo que ha hecho para que yo me sienta cómoda... Organizaron todo esto para que entrara sin bajar la escalera. Yo quiero agradecerle a él porque lo que ha hecho es maravilloso. Ayer vino a mi casa y me explicó todo”.

Mirtha Legrand conquistó una notable medición en el rating en su regreso a la televisión, logrando acorralar a su principal rival, Andy Kusnetzoff.