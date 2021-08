Mirtha Legrand confesó el consejo que le dio su neurólogo tras estar 300 días encerrada

Este sábado, se produjo la esperada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. La legendaria conductora estuvo al frente de La noche de Mirtha (eltrece), y se mostró feliz por su regreso a la pantalla chica.

Entre otras cosas, durante la emisión del programa, la diva se refirió a la tristeza que atravesó al no poder despedir a su hermana cuando murió en plena etapa de aislamiento estricto por la pandemia de coronvirus. Además, Legrand conquistó una importante medición en el rating frente a Andy Kusnetzoff, y protagonizó una particular confesión durante una videollamada con su nieta, Juana Viale.

Mirtha agradeció la gran cantidad de flores que enviaron distintas figuras por su vuelta a la pantalla chica, y se mostró emocionad por el impacto que causó su retorno. “Estoy impresionada con lo que está pasando conmigo en el país, ¿tanto amor me tenían?”, enfatizó.

En un momento del ciclo, Mirtha Legrand confesó: “Esta pandemia, qué horror. ¿Saben cuánto estuve encerrada? 300 días sin salir de casa. Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Un día estaba tan rara, yo vivo con Elvira, siempre hablábamos hasta que un día no teníamos más tema. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llame a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ Y aquí estoy. Es la mejor terapia”.