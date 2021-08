La Voz Argentina: repudio en las redes por un polémico beneficio a una participante

Jazmín "Jacinta" Sandoval viene cosechando polémicas en las redes desde su primera audición en La Voz Argentina. Desde el comienzo del reality de Telefe se filtró el rumor que la participante tendría un vínculo de amistad con Stefi Roitman, algo que la host del ciclo negó rotundamente en varias oportunidades, situación por la cual en las redes sociales comenzó a hablarse de "acomodo".

Esta semana, la participante de 29 años, volvió a ser protagonista en las redes de fuertes acusaciones por una supuesta ayuda que habría recibido de parte de la producción del reality a la hora de su interpretación en la instancia de octavos de final.

Sandoval interpretó "Something’s got a hold on me", canción que popularizó Christina Aguilera. Pero no cantó sola, sino que estuvo acompañada de coros que apoyaron su performance, una alternativa con la que otros cantantes del programa no contaron.

"¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué tiene coro haciendo juego con ella? Igual por más que la vendan, no la vamos a votar", cuestionó una usuaria. "Jacinta tenia coros y todo...al dúo le pusieron...nada y a Ezequiel un par de rejas que sobraron de una obra...que onda acá?", comentó otro.

Lo cierto es que tras las repercusiones por lo sucedido, una lluvia de memes salió a denunciar el supuesto acomodo en el programa más visto de la televisión argentina.