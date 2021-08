Grupo antivacunas repudió a José María Listorti en plena calle: "Genocida"

Un grupo antivacunas publicó en redes sociales un video donde muestran cómo increpan a José María Listorti a la puerta de canal Nueve, luego que el conductor mandara a Los Nocheros a vivir a una isla por no querer vacunarse contra el coronavirus.

"De pronto dijo debate pero en el ministerio de salud ! Nada de me hago cargo de lo que dije, así de cobardín resultó Listorti", escribió la usuaria que publicó el video. Rápidamente, Listorti replicó el tuit y respondió: "Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE!".

"Te fuiste al mazo. NO nos respondiste nada, no querés debate pero desinformas. Vamos a ir radio por radio. Genocida. Periodista mercenario", lo atacó otro usuario al ver el video, y Listorti respondió: "Es que los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Imposible debatir. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo que no tienen por qué convencerme. No pierdan su VALIOSO tiempo en mí".

"¿Cuánto te pagan para promocionar un experimento? ¿Sabes cuántas personas mueren por ser inyectados con algo que no es vacuna? ¿Sabes que no se completaron todas las fases del experimento? Si lo hiciste por ignorante, infórmate antes de hablar", lo increpó otro. "Aproximadamente 100.000 dólares por mes. Y por responder tweets como este un bonus de 10.000", lanzó con su característico humor. "¿No ven que los argumentos que tiene son muuuuy infantiles?", respondió con ironía.

Finalmente, el conductor decidió compartir el video como ejemplo y expresó: "¡Orgulloso de ser pro- vacuna! ¡INNECESARIO ESTE ESCRACHE! ¡Sirve para difundir una vez más lo que pienso! ¡HAY QUE VACUNARSE! Lo repito: ¡HAY QUE VACUNARSE!".