La impactante foto que publicó Cinthia Fernández como parte de su campaña electoral

Cinthia Fernández ya va palpitando las próximas PASO que se realizarán el próximo 12 de septiembre, donde la bailarina va como candidata a diputada por el partido UNITE. En las últimas horas decidió postear una foto como Dios la trajo al mundo en sus redes sociales con una reflexión en torno a la situación política del país, dejando una reflexión para tener en cuenta a la hora de votar.

"¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo", escribió la panelista de LAM en su cuenta oficial de Instagram junto a la foto en la que tapa sus partes íntimas con un cartel que dicta: "¿Qué es más grave?".

Rápidamente la publicación generó mucha controversia entre sus seguidores. Aunque la foto ya cosechó más de 119 mil "me gusta", también se colmó de comentarios críticos a su actitud "superficial" a la hora de encarar cosas importantes como lo es la política.

La publicación de Cinthia en plena campaña política. Foto: Instagram @cinthia_fernandez_

Recordemos que Cinthia confirmó a mediados de junio su candidatura. "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer", explicó sobre su objetivo en caso de ganar y agregó: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie".