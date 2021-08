La tensa reacción de Pampita cuando le preguntaron por la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Hace algunos días, Benjamín Vicuña confirmó su separación de la China Suárez tras cinco años de relación, y más allá de las versiones alrededor de la ruptura, la prensa se mostró interesada en la opinión de Pampita, la ex del actor chileno que en su momento terminó su relación con él cuando lo encontró in fraganti con la China.

Recordemos que Vicuña tuvo con Pampita cuatro hijos y dos con Suárez, formando una gran familia ensamblada. Más allá de las tensiones de hace algunos años, la modelo y la actriz dieron señales de acercamiento recientemente, en la búsqueda de priorizar la armonía familiar.

Un móvil del programa Los ángeles de la mañana (eltrece) interceptó a la jurado de La Academia y allí le consultaron sobre la ruptura entre el padre de sus hijos y la actriz. La tensa reacción de Pampita no se hizo esperar.“¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver”, dijo enojada la conductora.

Y finalmente agregó categórica: “Más cuando les digo que no hablo de esos temas. Así que les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen. Siempre les contesto lo mismo y siguen insistiendo pensando que algún día voy a cambiar de opinión, y eso no va a pasar".