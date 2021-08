Cinthia Fernández se burló en la cara de Gladys Florimonte: "¿Ya estás preparando las valijas?"

Este lunes, Gladys Florimonte se sumó como panelista invitada a Los ángeles de la mañana (eltrece), y Cinthia Fernández se le burló en la cara con la incómoda pregunta: "¿Ya estás preparando las valijas?".

Tras comentar que no ve mucha televisión, Florimonte recibió la primera estocada cuando Mariana Brey le recordó: “Cinthia Fernández va a ser diputada…”. A lo que Gladys reaccionó: “Si, ya sé, felicitaciones Cinthia. No me saludaste recién”. Rápida de relfejos Fernández retrucó: “¿Cómo estás? Que fayuta. ¿Ya estás preparando las valijas para irte?”.

Luego, la "angelita" le explicó a sus compañeras: "Ella dijo que si yo ganaba como diputada se iba del país”. Frente a eso, la humorista se encargó de remarcar que se trató de una humorada. Cinthia Fernández redobló entonces la apuesta y le dijo: “Puedo no ganar así que te doy changüi”.

Finalmente, Gladys Florimonte señaló: “No te podés enojar por eso”. Recordemos que la imitadora había asegurado en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece): “Mirá Cinthia Fernández, que quiere ser diputada. Si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país. Así te lo digo”.