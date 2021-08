Silvina Escudero confesó la gran desilusión de su noche con Luis Miguel

Silvina Escudero estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí confesó la gran desilusión de su noche con Luis MIguel frente a la atenta mirada de todos los presentes en el programa.

“Yo tenía todos los posters de Luis Miguel cuando era chica. Un día estoy grabando y una amiga me llama y me dice si quería ir a comer con Luis Miguel. Mis intenciones eran que me cante y tener una foto con él. Yo estaba tonta, pero como fan. Recuerdo que hasta me empezó a cantar y le corregí la letra”, empezó la panelista de Los Mammones (América).

Silvina Escudero y Luis Miguel.

Luego, Escudero agregó decepcionada: “Uno no tiene que conocer a su ídolo porque lo pone en un lugar y la realidad es que todos somos humanos. Él tenía otra intención. De hecho, yo estaba de novia con Nico Riera en ese momento. Me tiró onda, pero yo me fui con mi novio. Yo quería ir a ver a mi ídolo, no quería salir con un tipo. Bailamos al lado de la mesa, me quise sacar una foto y me dijo que no. De hecho, el guardaespaldas me quiso revisar el teléfono. Cuando terminé, le dije a Nico que me venga a buscar”.

Además, la bailarina contó que salió con varios famosos pero que sin dudaas su actual pareja es el amor de su vida. Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó: “¿Te equivocaste mucho con los hombres?”, Silvina Escudero reflexionó: “No sé si me equivoque, quizá no tenía intuición en a quién elegir como pareja, quizá tenía todo puesto en mi trabajo y en crecer. Uno a veces deja que se te acerque gente muy nociva".