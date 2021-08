Entre Lionel Messi y Mauro Icardi, Pampita reveló a cuál elegiría para una noche íntima

Pampita sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron en su programa si elegiría a Lionel Messi o a Mauro Icardi para una noche íntima. La conductora se las ingenió para ser políticamente correcta y a su vez picante con su contestación.

“¿Si tenés una noche de amor, con cuál de los dos te quedás?”, preguntó el panelista Gabriel Oliveri, refiriéndose a los jugadores argentinos que actualmente comparten equipo en el París Sant Germain.

“¿No se puede estar con los dos?”, retrucó con picardía Pampita. A lo que Oliveri respondió: “No. ¡Sincera! Tenés que elegir entre los dos”.

Lionel Messi, Pampita y Mauro Icardi.

Entonces la modelo expersó: “No puedo rechazar a ninguno, no quiero que se sienta mal el que le digo que no”. Su panelista reaccionó dicéndole: “Ojalá que no hayas sido así en tu vida pasada, porque para que no se sientan mal te acostaste con los dos. ¡Por favor!”, añadió el panelista.

Entre el staff de panelistas, Karina Iavícoli aseguró que elegía a Messi. “Tengo buenas referencias de Lionel. En algún momento, hace mucho tiempo, él estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella, vamos a lo seguro. En realidad, lo elijo porque me gustaría verlo, escucharlo y estar tan cerca de alguien que es tan maravilloso en lo que hace. Ni siquiera le daría un beso. Es solo mirarlo y admirarlo”, enfatizó.