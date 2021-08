Las 3 peleas más picantes de Viviana Canosa en vivo

Viviana Canosa es una de las conductores más polémicas de Argentina y se caracteriza por enfrentar a todas las personas con las que piensa distinto, desde colegas hasta políticos. En su largo recorrido por la televisión tuvo muchas peleas al aire en las cuales demostró que tienen un carácter guerrero.

Su carrera en televisión comenzó en 1995 como reportera de un programa en el canal deportivo TyC Sports y de 1996 hasta el 2000 trabajó con Chiche Gelblung en el programa "Memoria". Su popularidad aumentó cuando formó parte del panel de intrusos de 2001 a 2022 y lo abandonó para independizarse.

Así fue como se creó el programa "Los Profesionales de Siempre" y de ahí en adelante pasó por varios proyectos como "Zapping, no estás perdiendo un programa... está viendo todos” por América y actualmente conduce "Viviana con Vos", transmitido por el canal A24 y en cual realiza el conocido pase con Luis Novaresio.

Si bien su relación con el periodista siempre fue muy cordial y divertida, hace varias semanas protagonizaron un enfrentamiento al aire por la licitación del Ministerio de Salud para la compra de 10 mil penes de madera con el fin de promover el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).

"Queremos educación sexual, no queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado. Además, debe haber un curro en el medio que no tengo idea cuál es", comenzó Canosa al argumentar que estaba en contra de la medida del gobierno.

En este sentido, Novaresio le respondió: "Entonces, discutamos el curro. Con todo respeto, ¿te sentís a la altura de discutir cómo se da educación sexual? Yo no". La charla comenzó a tensionarse y la periodista le dijo que primero le gustaría hablar con su hija porque hay cosas sobre ginecología "que se hablan con especialistas y otras con los padres".

"Martina tiene el privilegio de tenerte a vos como mamá. Pero hay muchas niñas que no tienen madre ni padre que estén a la altura de la circunstancias y, para eso, hay algo llamado Estado, que trata de nivelar. No se si el pene de madera es la mejor manera. Lo que trajo esto es que nos damos cuenta que hay un montón de pibes que no saben usar el preservativo y es buenísimo que sepan", le indicó el también abogado.

El enojo con Rocío Marengo

Otras de las veces que Viviana Canosa demostró su temperamento fue cuando se enojó con Rocío Marengo por querer decirle cómo tenía que conducir su programa "Los profesionales de siempre". La exvedette tuvo un ida y vuelta con la periodista al decirle que su colega Gabriela Figueroa, quien también estaba en el piso, le manejaba el programa.

"A mí no me maneja nadie nada", le dijo Canosa mientras Figueroa le gritaba de fondo, a lo que Marengo le responde: "Yo creo que es tu programa y te lo están manejando de afuera. Tu programa es detrás de cámara o adelante de cámara?".

"Si vos te querés ir Marengo te podés ir. Ahí está, que se vaya Marengo y venga Figueroa. La que decide, la que conduce soy yo. Yo con personas mitómanas y con personas que subestiman no trabajo", afirmó enojada.

La pelea con Sergio Berni

La conductora y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tuvieron una feroz pelea durante una entrevista, cuando Canosa le aconsejó que debía llamar a Mauricio Macri para conformar una unidad. Pero al político, que está vinculado con el kirchnerismo, le cayó mal el comentario y no dudó en descartar la idea.

Canosa le comentó que un persona del círculo cercano del expresidente le dijo que Macri quiere colaborar con él y Berni salió a destruirlo: "Eso es discursivo, una persona que fundió, endeudo y vendió al país, que rifó sus empresas, que fugó dólares y nos endeudó por 100 años, ¿Para qué lo quiero en la unidad nacional? La unidad nacional es unirse en un solo objetivo que es el bien de la patria".

La conductora, una fuerte opositor del gobierno de Alberto Fernández, le dijo que a Macri “tampoco le fue tan mal” y tiró un palito al oficialismo, principalmente al mandatario, a la vicepresidente, Cristina Kirchner, y a los ministros: "Por eso pienso que es tan difícil salir adelante en Argentina: están los egos delante de todo". Sergio Berni. Fuente: Canal 9.

¿Cuál de estas peleas te quedó más grabada?