El empresario de los penes de madera explicó por qué retiró su oferta

Tras la polémica que se generó por la compra de 10.000 penes de madera por parte del Ministerio de Salud de la Nación para promover la Educación Sexual Integral (ESI), el mayor oferente se bajó de la licitación al considerar que "hay muchas posibilidades de que el negocio salga mal" por la alta inflación y la fecha de las elecciones.

Se trata del empresario Carlos Esteban Nielsen, un joven de 35 años oriundo de la provincia de Córdoba que había cotizado el kit completo de 10.000 penes de madera, dispensers de preservativos y 10.000 maletines en unos $14.870.000.

En diálogo con el programa HTH de Radio Metro, el empresario cordobés explicó las razones por las cuales se retiró de la licitación.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió la compra de los penes de madera.

"Me bajé básicamente porque no tengo la seguridad de que vaya a ganar y no tengo la espalda por si no termino ganando. Hice las cuentas y entre la importación y los plazos, quizás termino cobrando en diciembre, después de las elecciones y no sé cómo va a terminar y si ganaría o no", justificó su decisión Nielsen.

"Técnicamente sigo participando, pero cuando el organismo se pone a evaluar tiene que desestimarme por no presentar la garantía", agregó el empresario cordobés.

Por último, Nielsen explicó que en su oferta "cotizaron los penes desde China" y que iban a traerlos desde el país asiático.

El mensaje que publicó Carla Vizzotti defendiendo la licitación.

La información de la licitación fue publicada por la Secretaría de Acceso a la Salud a través del sitio web ComprAR, plataforma donde el Estado hace públicas sus licitaciones. El recibo de ofertas cerró el martes 13 de julio con cuatro postulantes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Nielsen, quien finalmente decidió bajarse de la licitación

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que la compra se realizará de todos modos, por lo que se continuará con la siguiente oferta entre los oferentes.