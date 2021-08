Embarazada de siete meses, Magalí Mora ostenta su espectacular cuerpo en las redes

Alejada de los medios, y de las polémicas mediáticas que la hicieron famosa hace algunos años, Magalí Mora regresó al tapete de los medios por sus últimas declaraciones sobre su vida privada: confirmación de embarazo y denuncia a su ex por violencia de género.

Las duras declaraciones que realizó en varios medios de comunicación no le impiden mantener su faceta de chica super sensual en las redes sociales. Ni siquiera su embarazo de seis meses. La modelo sigue deslumbrando en su cuenta de Instagram con jugadas fotos.

"La pancita se asoma", había comentado en el epígrafe de una foto que publicó el pasado 16 de junio, causando impacto entre sus seguidores. En la imagen, la influencer se encuentra sin ninguna prenda y posa de costado dejando el vientre al descubierto.

Pero esa publicación no fue la única. Cada semana la ex pareja de Leo Fariña dedicó una postal super sensual a su perfil. "Cada vez falta menos y no lo creo. Ya 7 mese", comentó en otra foto, posando con su torso desnudo.

Finalmente, en la última semana volvió a generar gran repercusión entre sus seguidores sumando otra producción beboteando frente a cámara. Rápidamente el posteo ya cosechó más de 4 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Recordemos que Mora reapareció en la televisión tras anunciar que no solo estaba embarazada, sino que además había sufrido violencia de género de parte de su ex pareja. "Se están enterando ahora de mi embarazo. No estoy sola, porque estoy con mi familia, gracias a Dios: mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis amigos... estoy acompañada", contó por entonces en El Club de las Divorciadas, por El Trece, pero no mencionó a su ex.

"El primer año estuvimos juntos, en pareja, y el otro año fue separados... pero en el que nunca nos separamos, en realidad. Fue una relación muy tóxica, nos seguimos viendo igual y era como si hubiéramos estado en pareja. Quedé embarazada en enero y me enteré en marzo", explicó.

En las últimas horas, la modelo decidió publicó una imagen de su ex pareja. "Él es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara. Ese es su rostro, el que no se hace cargo de sus hijas", escribió. "Todo suyo, diviértanse. Capaz a ustedes les da bola y me paga", cerró.