Luego de acusarlo de violento, Magalí Mora mostró una foto del padre de su bebé

Magalí Mora confirmó hace dos meses que estaba embarazada. Pero el anuncio estuvo lejos de ser algo colmado de felicidad. La modelo reveló la violenta historia vivida con el padre de su futuro bebé, quien al enterarse le pidió que abortara. Sin embargo, ella decidió seguir adelante sola, y allí comenzó un verdadero infierno.

"Se están enterando ahora de mi embarazo. No estoy sola, porque estoy con mi familia, gracias a Dios: mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis amigos... estoy acompañada", contó por entonces en El Club de las Divorciadas, por El Trece, pero no mencionó a su ex. "El primer año estuvimos juntos, en pareja, y el otro año fue separados... pero en el que nunca nos separamos, en realidad. Fue una relación muy tóxica, nos seguimos viendo igual y era como si hubiéramos estado en pareja. Quedé embarazada en enero y me enteré en marzo", explicó.

Ahora, la modelo decidió utilizar sus redes sociales para hablar del tema, dando por primera vez el nombre y apellido de su ex pareja, y además compartiendo su dirección de Instagram. "Es triste como ayer me etiqueta en un video de él en la costa disfrutando, viviendo su vida, gastando plata. Como si acá no pasara nada. Me cansé de proteger, que se sepa quién es. Su nombre es Agustín Cobas", escribió, arrobando la cuenta del joven.

Luego Magalí explicó por qué tomó esta decisión. "Tras miles de mensajes de la gente, que me decía ¿por qué tapás el nombre? Y dije, tienen razón: ¿Por qué tengo que proteger a alguien que no se lo merece?", escribió sumando una orden judicial. "Ahí tienen al monstruo por si alguna mujer alguna vez se lo cruza, cuidado porque no se hace cargo de los hijos", escribió.

Además, agregó que su posteo se debió a que "me debe cuatro meses de cuota porque no se dignó a ni siquiera presentarse en el juzgado. Para mí, que se case, se monte un burro o que se vaya a la luna. Pero que se haga cargo y que pague la cuota alimentaria de su hija".

Finalmente, la modelo publicó una imagen de su ex pareja. "Él es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara. Ese es su rostro, el que no se hace cargo de sus hijas", escribió. "Todo suyo, diviértanse. Capaz a ustedes les da bola y me paga", cerró.