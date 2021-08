Escándalo en Olivos: Viviana Canosa trató de "miserable" a Alberto Fernández

Luego de los dichos de Alberto Fernández en La Matanza, Viviana Canosa disparó contra el Presidente durante su editorial en Viviana con Vos, programa que conduce la periodista por la pantalla de A24. De entrada, la conductora fue lapidaria: "Recuerde que usted fue el miserable que culpó a su mujer el viernes. Hoy, como usted es el camaleón, está diciendo otra cosa", comentó en relación al escandaloso festejo en Olivos.

"He decidido titular este editorial ‘la patria tilinga’. En el día de la patria, esta es la patria tilinga. Con ese presidente tilingo que tenemos. Realmente fue muy poco inteligente de parte del presidente sacarse una foto violando el propio DNU que él mismo creó. Tilingo él, tilinga la mujer, tilingos todos los que están ahí. Su palabra ya está absolutamente devaluada", comenzó relatando la conductora.

Luego, Viviana agregó: "El único miserable que culpó a su esposa fue usted. Y eso no fue un error, fue un delito, presidente. Como no puede sostener el discurso, ‘ah, Macri'". Finalmente, añadió: "El ego del presidente es un espanto, no se hace cargo de nada. Ya sabemos todos lo de Macri.. y grita, cuanto más grita, el poquito poder que le va quedando lo va perdiendo todo".