Sin filtro: Edith Hermida opinó sobre el marido de Pampita

Esta semana, Edith Hermida no se guardó nada acerca de Carolina Ardohain -más conocida como Pampita-. Todo fue a raíz de la performance en el caño que la jurado de La Academia realizó para darle cierre al ritmo en la pista de eltrece.

"Me cuesta empatizar con esta Pampita porque, como dijo Cinthia Fernández, el cuerpo de las mujeres tarda en volver a la normalidad. No confío en el médico de Pampita", manifestó en Bendita.

Y agregó: "Me parece que las mujeres luchamos un montón para tener esos tres meses de licencia, que es lo que corresponde, porque a las mujeres le cambia mucho el cuerpo durante nueve meses preparándola para lo que está por venir".

Hoy, en LAM, le preguntaron sobre las declaraciones que había hecho sobre la modelo y también cuál es su opinión sobre ella. "A Pampita no la odio, pero puede que la envidie un poquito", comenzó diciendo.

Acto seguido, para sorpresa de todos, sumó: "Menos a Moritán le envidio todo. Le envidio los canjes, el cuerpo. Ella se levanta a la mañana, se pone una colita en el pelo y está divina. Le podemos envidiar todo…".

Atenta a sus respuestas, Mariana Brey la interceptó: "¿No te gusta Roberto García Moritán?". Hermida, no tuvo filtro y contestó: "No me gusta como hombre. Es muy meloso, no me resulta atractivo que sea tan meloso, a mí no me gustan tan melosos".