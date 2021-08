Adrián Pallares contó por qué le cortó un móvil a Nancy Pazos en Intrusos

Este martes, Adrián Pallares contó en Intrusos (América) por qué le cortó un móvil a Nancy Pazos y además se disculpó con sus compañeros de programa.

En el legendario programa de chimentos dieron detalles de la carta documento que le envió Ángel de Brito a Pazos luego de que ella tuviera un exabrupto hacia el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Cuando hablaban sobre el tema, Adrián Pallares expresó: "Aprovecho para decir algo que no dije el otro día, que es pedirle disculpas a mis compañeros, porque la decisión abrupta de cortar el móvil fue mía en ese momento por cómo venia. No lo tendría que haber hecho porque lo podríamos haber solucionado y seguir charlando. Vuelvo a verlo y no me resulta simpático porque me parece que no correspondía".

Luego agregó: "No era una decisión que yo tendría que haber tomado solo. Lo importante hubiera sido seguir charlando con Nancy", argumentó. Aunque Adrián Pallares también remarcó: "Para mí no estaban las circunstancias y ella no estaba receptiva a una charla".

Recordemos que el tenso episodio tuvo lugar la semana pasada cuando un móvil de Intrusos llegó la casa de Flor Peña, y fue atendido por Nancy Pazos. La periodista se mostró casi en todo momento irritada y protagonizó un fuerte exabrupto sobre Ángel de Brito.