Así fue el debut de Jorge Rial con Argenzuela: "¡Exprópiese!"

Jorge Rial regresó a la radio tras haber renunciado hace poco más de un mes a TV Nostra (América). En su momento, anunció que estaría alejado de los medios por un tiempo pero recibió varias propuestas para seguir ejerciendo su labor de periodista. De esta manera, firmó contrato con Radio 10 para salir al aire con Argenzuela, su nuevo programa que debutó ayer lunes.

"¿Este edificio cuál es?", pregunta la voz de Hugo Chávez. "¡Es el edificio de Radio 10, maestro!", le responde Rial. Y el comandante remata: "¡Exprópiese!". Con este diálogo comenzó el inició del programa donde el periodista explicó por qué eligió el nombre de su ciclo.

"Muchos me preguntaban: ‘¿Por qué Argenzuela?’, muchos horrorizados. ‘¡Qué provocativo, qué bárbaro, ya sale Rial a romper todo!’. Entonces dije: ‘Bueno, vamos a explicar por qué'. Y la verdad que la pregunta no me la tendrían que hacer a mí. En todo caso, hay que preguntárselo a quienes inventaron ese neologismo que define una situación política, social", comentó el periodista.

Jorge Rial. Foto: Instagram @radio10.

"No entiendo por qué tenemos que buscar otra tierra para tapar nuestra patria. Nunca lo entendí, no lo voy a entender ahora. Siempre ese sueño que tenemos, que perseguimos, que levantamos como bandera. Ese sueño de que nosotros somos europeos, somos blancos de ojos celeste. Y no voy a entrar en lo que dijo el otro día el presidente, sino que estamos hablando de nosotros, en cómo nos vemos. Siempre soñamos y creemos que somos París, siempre creemos que tenemos un pedacito de París, un pedacito de Madrid, de Londres. Nunca tenemos un pedazo de La Paz, de Lima, de Quito, de Caracas. Sino esos pedacitos de lo que nos gusta parecernos", continuó Rial.

"No somos eso. Somos Argentina, somos esto, muchachos. No hace falta buscar otra tierra. No somos ni los indios corridos a sangre y fuego por Roca, ni los gauchos matreros, ni los gallegos ni los italianos, que fueron los que empezaron a construir el conurbano; no fue ni un inglés ni un alemán, fueron los gallegos y los tanos. Somos todo eso, ese país es Argentina", definió Rial.

"A nosotros nos da vergüenza Argentina. Entonces, ¿por qué no ponerle Argenzuela, si ustedes hablan así? ¿De qué nos sorprendemos? No sólo degradan nuestro país, sino también a Venezuela sin conocerla. En todo caso, discutamos: ‘Che, ¿nos gusta el régimen que tiene Venezuela?¿Nos gusta Maduro? Si me apurás, te digo que no. Ahora, fue elegido por la gente, será un tema que tienen que arreglar ahí", agregó.

"De este país imaginario que vos inventaste, que se llama Argenzuela o que vos querés que se llame así, salieron Favaloro, Maradona, Milstein, Messi, San Martín, Belgrano, Güemes. Victoria Ocampo, Borges, Sábato, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Charly García, Cerati, Eva Perón, El Papa Francisco, Fangio, Piazzolla, el Che Guevara, Quino... y podemos estar hasta las 8 de la noche contando gente que salió de esta tierra, de este país que nos gusta putear y degradar todo el tiempo. Entonces creen que degradar es decir ‘Argenzuela’", enumeró el conductor.

"No nos vamos a parecer ni a Venezuela o a Nicaragua, tampoco a Estados Unidos ni a Suiza... tenemos una identidad. Un país que salió absolutamente de todo. Y saben qué, tengo noticias para ustedes: lo va a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque estamos hermosamente condenados a ser argentinos", cerró Rial, antes de presentar a la mesa que lo acompañará de ahora en más: la locutora Florencia Ibáñez, el periodista especializado en deportes, Elio Rossi; Sofía Caram, periodista experta en política y judiciales; y Andrés Lerner, periodista de economía.