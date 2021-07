Jorge Rial señaló que "en El Trece siguen chocando programas" y le respondieron con todo

Mientras espera su regreso a los medios con su nuevo programa de radio llamado Argenzuela, que debuta este lunes 5 de julio, y tras haber recibido una catarata de comentarios negativos en un avance del mecionado ciclo, Jorge Rial se burló de la salida de Alessandra Rampolla de El club de las divorciadas (El Trece), el envío que conduce Laurita Fernández y que está con dificultades en las mediciones de rating. Pero al conductor le salió el tiro por la culata porque su crítica recibió una dura respuesta en la red.

“En @eltreceoficial siguen chocando programas”, disparó Rial en Twitter, citando una nota que hablaba sobre la precipitada renuncia de la sexóloga, en medio de rumores de cruces y diferencias con con Laurita a solo dos semanas de haber comenzado el talk show.

El exconductor de TV Nostra (América) había usado la misma expresión cuando renunció frente a cámaras al envío de actualidad. "Me dieron una Ferrari y la choqué", dijo en aquella oportunidad.

Una vez más, los comentarios lapidarios no tardaron en llegar. "Habla el campeón de programas chocados", "No te da la cara", "Ya está todo dicho, te gastas solo", “Habló el de los éxitos continuos”; fueron algunos de los mensaje adversos que recibió Jorge Rial en un año que no le está resultando a favor.