L-Gante le puso los puntos a Viviana Canosa: "Yo no denigro a nadie"

L-Gante es uno de los cantantes del momento. Sus canciones no solo son famosas en Argentina sino también en todos los países de habla hispana. Un ejemplo para entender la magnitud del fenómeno es uno de sus últimos temas. La canción lanzada hace tan solo tres meses junto a al artista BZR ya supera los 176 millones de reproducciones.

Esta semana, a partir de que su nombre fue mencionado por Cristina Fernández en el relanzamiento del Programa Conectar Igualdad, su nombre empezó a sonar entre varios medios periodísticos y fue muy criticado por el contenido de sus letras. En los últimos días dio una entrevista con Eduardo Feinmann y también con Viviana Canosa.

La periodista lo entrevistó en su programa de A24, mientras el artista se encontraba de viaje por México. "Soy de General Rodríguez, así como dijo Cristina que ayer me llamó 'elegant', hacía música con la netbook", comenzó diciendo.

Luego, explicó que la computadora, si bien era del programa Conectar Igualdad, la consiguió cambiándole su celular al verdadero dueño. Esto es debido a que él no estaba yendo al colegio en la época que el Gobierno las repartía. "Yo la netbook del Gobierno no la tuve en la escuela. No me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celu y me compré una netbook".

En ese momento, Canosa no entendió a qué se refería y preguntó: "¿Pero fue un choreo?". "¡No!, ¿cómo va a decir eso?", respondió L-Gante visiblemente enojado.

Canosa le consultó si se había sentido usado por Cristina: "No me siento usado porque ella habló del logro que tuve. Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso".

Finalmente, la entrevista viró al tema de sus letras, algo que el jueves pasado había criticado Feinmann. Al respecto comentó: "No me arrepiento de la letra porque yo canto mi realidad. Yo soy una persona que fuma marihuana".

"¿Y qué me decís del lenguaje tumbero y la violencia de género de tus canciones?", siguió Canosa, y la respuesta que recibió fue contundente: "Lenguaje tumbero, sí, violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie".