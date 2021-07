Diego Brancatelli rompió el silencio y marcó su postura sobre los cambios en Intratables

Diego Brancatelli, histórico panelista de Intratables (América), se refirió a la polémica por los cambios que está atravesando el legendario programa de debate político, y marcó su postura respecto al nuevo rumbo que está tomando el ciclo.

En diálogo con Fernanda Iglesias en el programa radial Esto no es Hollywood (Mucha Radio), Brancatelli despejó versiones de tensión entre los panelistas de Intratables y el nuevo conductor del envío. “Con Alejandro Fantino somos un equipo. Nunca un conductor nos preguntó por dónde ir y eso de integrarnos es fabuloso. En ningún momento se subió a un pedestal. Siempre está integrándonos y consultándonos qué queremos y qué nos gusta. Yo quiero estar muchos años más en el programa y voy a hacer todo lo que sea necesario para continuar y que continúe el producto”, aseguró sobre la dinámica de trabajo.

Alejandro Fantino en su debut como conductor de Intratables.

Luego agregó: “Me encanta ser panelista y ya llevo 9 años en Intratables. Con Paulo [Vilouta] somos los únicos que estamos desde el día uno. Intratables ha cumplido ciclos, va cambiando. Cada conductor tiene su estilo y uno trata de adaptarse. Ahora es una nueva etapa y estamos tratando de acompañar y adaptarnos a lo nuevo que se viene”-

Sobre su permanencia en Intratables, Brancatelli argumentó: “Me quedo en el programa porque para mí es un tanque, tuve varias propuestas televisivas pero consideraba que ninguna superaba Intratables. Este ciclo me dio algo que no me dio nadie: tenés mucha visibilidad y mucho poder para discutir. Tampoco me voy por lealtad. Cuando Intratables termine veré de buscar otros horizontes. Por ahora me quedo acá”.

De todas formas, Diego Brancatelli dejó en claro que en televisión no hay nada definitivo en televisión. “Todo es muy cambiante en nuestra profesión. Los programas son así, van y vienen. América siempre se manejó muy bien y con claridad. Ojalá siga funcionando y estemos muchos años más, porque nos llevamos muy bien”, expresó.