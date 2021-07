Mar Tarrés: qué disparó a la fama por primera vez a una de las participantes más polémicas de Showmatch

Mar Tarrés es una de las personalidades del momento y si bien ya era famosa antes de llegar a La Academia de Showmatch, el reality le dio un impulso más masivo. Con el alcance que tiene en las redes sociales, la producción de Marcelo Tinelli no dudó en convocarla para el certamen.



La influencer nació en Tartagal, Salta, pero tiene residencia en Córdoba y alcanzó la fama cuando fue reconocida en las redes sociales como influencer de la "moda plus size", una moda que ofrece talles grandes para mujeres y hombres con curvas y no se limita a los estándares hegemónicos que establece la sociedad.

Mar Tarrés afirma que sufrió discriminación en la escuela. Fuente: Instagram @martarresok_

"En el colegio sufrí muchísimo bullying, una discriminación muy fuerte, lloré mucho por este tema y cuando mi papá murió, empecé a tratar de fomentar el respeto al obeso", reveló la joven de 32 años y que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Además, asegura que Argentina "es un país gordofóbico".



Mar Tarrés es reconocida como humorista por sus ácidos monólogos que le valieron varias polémicas en la pista de La Academia. Una de ellas fue cuando dijo que quería "un novio judío con plata" y la opinión pública no se lo perdonó. Incluso la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) la acusó de antisemitismo.

En los monólogos que hace en sus canales oficiales bromea con sus "kilos de más" y dice que no tiene vergüenza de su cuerpo. Como activista de los cuerpos reales, Tarrés lanzó una marca de moda plus que se llama "Mar" para concientizar sobre la inclusión social, aunque generó controversias porque algunos indican que hace "culto a la obesidad".

¿Cuándo se hizo conocida Mar Tarrés?

Las redes sociales son una herramienta que utilizan los desconocidos para hacerse famosos, pero también hay otras maneras de colocarse en los medios. En el caso de Mar Tarrés, su exposición llegó cuando ganó un concurso de verano en Villa Carlos Paz, Córdoba, llamado "The Girl of Summer" (La Chica del Verano).



Mar Tarrés. Dicen que su marca de ropa formenta el "culto a la obesidad". Fuente: Instagram @martarresok

"Vengo de una familia con un papá obeso. Él tenía obesidad mórbida, pesaba casi 300 kilos, fue muy difícil para mí vivir con mi papá así, sufrimos muchísimo. Él murió a los 49 años y dejó hijas muy chicas", contó la influencer.



Y agregó: "Era una persona que, por lo que cualquiera engorda 10 kilos, él aumentaba 30. La obesidad es una enfermedad, no es solamente un hecho de, como te dicen muchos, ‘dejar de comer y mover el cu…’, va mucho más allá de eso".

