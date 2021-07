ShowMatch: Mar Tarrés denunció amenazas de un miembro del jurado

Mar Tarrés regresó a la pista de La Academia de ShowMatch luego de protagonizar la semana pasada un verdadero escándalo con su coach, Judith Kovalovsky, y ambas amenazaron con renunciar al certamen. Todo se resolvió con un cambio de coach para Mar -ingresó Cecilia Estevez- y Judith acompañará a otra dupla.

Luego de su presentación de anoche, tuvo que enfrentar al jurado. Ángel de Brito le recriminó: "No me gustaron todas las pavadas que dijiste en las redes. Me refiero a eso que ibas a ser censurada porque ella es poderosa, que te iban a echar del país, prácticamente. Y estás bailando acá". Rápidamente, Mar le respondió: "Sí me censuraron, no puedo hablar. Hay gente que me pidió que no hable, que me calle...". Ante sus declaraciones, Marcelo Tinelli la interrumpió: "¿Quién te pidió eso? ¿Alguien de acá del programa?". "Sí, pero no puedo decirlo", insistió.

"Este puterío barato no le suma a este programa tan lindo. Que creo que va orientado para otro lado: la semana pasada me trajeron a mi abuela, me emocioné", continuó y cerró el tema: "La pelea no le suma a ella y a mi tampoco, entonces mejor lo sacamos, demos vuelta la página y sigamos trabajando. No te digo que lo superé, me duele muchísimo. Pero bueno, soy actriz, nunca me van a llamar de Polka después de esto...".

"Pero tampoco te habían llamado antes", le devolvió De Brito. "Ahora menos, olvidate", insistió Mar. "Estás siempre trabajando en la víctima, que te censuran, que no te van a llamar...", le retrucó el periodista.

Tinelli quiso dar una aclaración final: "Te quiero decir algo con lo que dijiste de Polka, porque lo conozco a Adrián (Suar), es mi amigo, lo quiero, además de que es nuestro jefe. Cualquier problema que pudieras haber tenido con algún familiar, con la mujer de algún familiar, no va a impedir nunca jamás que puedas trabajar o no en Polka. Eso va a depender de tu capacidad o no para que te llamen a una tira. Y no va a depender de un hecho puntual. Quedate tranquila, porque conociéndolo a Adrián, te lo puedo asegurar".

"Gracias, voy a seguir tirando currículum, entonces", bromeó Mar. "Totalmente. Si te van a convocar y te necesitan para una tira, Adrián lo va a hacer porque es un buen tipo", concluyó Tinelli.