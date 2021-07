Alejandro Fantino chocó Intratables en su primera semana: ¿el nuevo cancelado del público?

Las grandes figuras de la televisión argentina están atravesando un año verdaderamente complicado. Al fallido intento de Jorge Rial de hacer pie en el periodismo de actualidad en la pantalla chica con TV Nostra (América), se sumó el desliz de Mariana Fabbiani con su magazine Lo de Mariana (eltrece). Ambos ciclos terminaron fuera del aire, pero sus conductores no han sido los únicos damnificados por los vaivenes del rating. El mismísimo Marcelo Tinelli también está pasando una temporada adversa con su clásico ShowMatch (eltrece), un producto que tradicionalmente supo ser infalible y que hoy le cuesta llegar a los dos dígitos en las mediciones de audiencia.

A este seleccionado de tropiezos, ahora se suma la incógnita sobre el destino de Alejandro Fantino como líder de Intratables (América). Tras la renuncia de Fabián Doman, el conductor salió de Fantino a la tarde y pasó a encabezar el icónico programa de actualidad y debate político. El lunes en su debut, Intratables tuvo un promedio de 2.2 puntos de rating, una performance que no sólo estuvo por debajo de las expectativas por el arribo de una nueva figura al mando, sino que marcó unas décimas menos de lo que venía haciendo el envío en los últimos días. A medida que fueron pasando los días, la situación se complicó y el miércoles el ciclo tuvo su medición más baja con 0.9. Pero la cadena de infortunios no terminó ahí, ya que el jueves pasó algo poco habitual, Intratables midió 1.4 y quedó debajo de la TV Pública, que le ganó por una décima con la repetición de El marginal.

Más allá de que la televisión mueve sus fichas a una velocidad cada vez mayor, es muy pronto para hablar del destino que tendrá Alejandro Fantino en el emblemático programa del canal América. Sin embargo, la señal de alerta ya se encendió y seguramente la emisora hará lo posible por remontar los números de uno de sus caballitos de batalla.

Alejandro Fantino en Intratables.

En cuanto a las causas del bajón, hay dos variables a tener en cuenta. Existe la chance de que Fantino esté cursando un apagón más moderado que el de Rial, aunque el conductor no hizo una movida tan drástica como la del ex Intrusos. Recordemos que Alejandro condujo durante varias temporadas Animales Sueltos (América), una propuesta que giró del entretenimiento al contenido político. Por lo tanto, Intratables no es su primer desembarco en las arenas del periodismo de actualidad.

Parece en cambio más factible que el desajuste en las mediciones radique en el erróneo concepto de que el "estilo Fantino" se imponga sobre un formato que ya está consolidado. Intratables siempre se ha caracterizado por una intensidad al borde del caos, y por una alta velocidad en los retruques que se dan entre sí los panelistas, que contrasta con la marca registrada de Alejandro Fantino; que consiste en pausar y repetir un concepto. Cuando los formatos tienen probada eficacia y son abrazados por el público, ellos mandan, no la figura del conductor. La prueba máxima de este axioma la podemos encontrar en productos internacionales como MasterChef Celebrity o La Voz Argentina, donde Santiago del Moro y Marley ponen su oficio al servicio de una maquinaria exitosa; sin que su impronta sea más protagonista que la esencia de los programas en cuestión.

Obviamente, el ajuste de clavijas no sólo será un trabajo de Fantino, sino más bien de una experta en programación tan lúcida como Liliana Parodi. Los tiempos en televisión corren más rápido que nunca. Un éxito tan distintivo y laborioso como el de Intratables no se puede tirar por la borda.