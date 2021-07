La foto de Moria Casán lavando los platos que despertó la reacción de sus seguidores

Moria Casán sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto de entrecasa lavando los platos. "Yo en trancee #Doña. Lavando un plato. ‘A lo que he llegado, ¿vio? Secuencia y consecuencia del #crush", escribió La One en su cuenta de Instagram.

En la imagen, se puede ver a la diva posando ante la cámara, poniendo distintas caras. Sin embargo, los seguidores de Moria se detuvieron en un particular detalle de las fotos: el agua no estaba corriendo. "La canilla está cerrada, Mo", destacó uno. "Mmmmmmm nunca salió agua de esa canilla jajajajajaj", agregó otro.

Moria Casán en pleno lavado. Foto: Instagram @moria_laone.

Sin embargo, se puede especular con que la diva estaría ahorrando el consumo de agua y no la estaría desperdiciando cuando no la necesita, solo utilizando el agua al momento de enjuagar los platos, no mientras los está refregando.

Recordemos que el mes pasado, Moria anunció su relación amorosa con el político Pato Galmarini. "El romance que yo menos esperaba es el que presenta la revista Caras en su portada de hoy. Quedamos todos secos cuando la vimos. Yo el otro día les decía a las chicas, ‘¡qué tranquila está Moria Casán! Hace mucho tiempo que no sé nada de la One'. Y ahora aparece en Caras", comenzó diciendo Ángel de Brito sobre la tapa de la conocida revista donde se puede ver a la ex Vedette junto al al padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

Luego, el conductor de LAM leyó el titular y la descripción de esta inesperada historia de amor: "Moria y El Pato Galmarini: 'Tengo un crush con mi profe de historia'. La actriz y el político, padre de Malena y suegro de Sergio Massa, viven un apasionado romance. Él la deslumbró con sus conocimientos y conquistó su corazón".