El sorpresivo romance de Moria Casán con un político cercano a Sergio Massa

Moria Casán generó un gran revuelo al protagonizar la portada de la revista Caras, donde se anunció su relación amorosa con el político Pato Galmarini.

"El romance que yo menos esperaba es el que presenta la revista Caras en su portada de hoy. Quedamos todos secos cuando la vimos. Yo el otro día les decía a las chicas, ‘¡qué tranquila está Moria Casán! Hace mucho tiempo que no sé nada de la One'. Y ahora aparece en Caras", comenzó diciendo Ángel de Brito sobre la tapa de la conocida revista donde se puede ver a la ex Vedette junto al al padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

Luego, el conductor de LAM leyó el titula y la descripción de esta inesperada historia de amor: "Moria y El Pato Galmarini: 'Tengo un crush con mi profe de historia'. La actriz y el político, padre de Malena y suegro de Sergio Massa, viven un apasionado romance. Él la deslumbró con sus conocimientos y conquistó su corazón".

Rápidamente, Pía Shaw le envió un mensaje a Moria para pedirle mayores detalles de la relación. "Le escribí a Moria, me dice 'muy fuerte (el romance). Inesperado... Crush total con Galmarini, mi profe virtual de historia del peronismo. Estuvo hace 30 años en mi cama y ahí siguió la tensión. Estuvo en La cama con Moria'", informó la panelista. Luego agregó: "Moria ya había dicho que se había separado. La pandemia mató el matrimonio. Uno estaba acá, el otro allá".

Recordemos que en diciembre de 2019, Moria sorprendió al contar que se había casado en Italia con el artista plástico Humberto Poidomani. Del mismo modo que sorprendió con su casamiento en Florencia, ahora la One llamó la atención de todos al anunciar su nueva relación amorosa.