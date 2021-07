¿A qué cargo político aspiraría Pablo Echarri?

Pablo Echarri (51) es uno de los tantos actores argentinos que expresaron su interés por la política, principalmente cuando se lo vio defender un sinfín de veces las medidas del kirchnerismo. Ahora comenzará a buscar la manera de cumplir con su anhelo de postularse a un cargo público, aunque se trata de un proyecto a largo plazo.



"Está dentro mío. Ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es algo fáctico y palpable", reveló en el programa de AM 750 "Subí, después de te explico".

Para Echarri es "incompatible" trabajar en el sector privado mientras inicia una carrera política. Fuente: Instagram @pabloecharri.

La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) es una entidad que administra los derechos intelectuales de los actores y bailarines, además de desarrollar actividades culturales. Echarri aseguró que aprendió lo suficiente como para volcarse al deber político: "Cuando uno experimenta esa realidad, es muy difícil dejar de utilizarla, dejar la herramienta de lado".



Sin embargo, el proyecto es a largo plazo ya que en la actualidad quiere enfocarse en su productora Alternativa, que hace pocas semanas encontró un espacio físico y ya funciona allí. Echarri cree que es "difícil" e "incompatible" trabajar en el sector privado mientras despega una carrera política, motivo por el que prefiere dejarlo para más adelante.

¿Qué cargo prefiere Pablo Echarri?

Al ser consultado sobre qué tipo de cargo político le gusta más, Echarri aseguró que los años en SAGAI le dieron experiencia para trabajar en lo ejecutivo. Si bien aún no lo tiene definido, adelantó que tiene un perfil para ser intendente.



"Me parece que en un espacio como un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que está en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas, pero también poniendo en marcha la cuestión administrativa, yo soy muy pragmático con lo que se puede y no se puede hacer", afirmó.

¿Cómo verías a Pablo Echarri en política? Cuéntanos