Mirtha Legrand dio detalles de la salud de Susana Giménez, aislada en Uruguay con coronavirus

Este miércoles en la noche, Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter que Susana Giménez tiene coronavirus. Además, la hija de la diva, Mercedes Sarrabayrouse también se contagió y contó cómo se están transitando la enfermedad aisladas en Punta del Este.

Susana recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 en el país vecino, donde está instalada en su gran casa, bautizada La Mary, desde hace meses.

El portal PrimiciasYa.com habló con su hermano, Patricio Giménez, quien no tuvo contacto estrecho con ellas porque desde hace unos días se encuentra en Montevideo. "Hablo todos los días con Susana, yo ahora estoy en Montevideo. Por suerte satura bien y está bien", declaró el cantante.

Luego, Mirtha Legrand también habló con el mencionado portal y reveló: "Yo lo sabía desde el sábado que Susana se contagió. Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice. Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado".

Finalmente, Legrand expresó: "Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana".