Silvia Süller recibió una impactante propuesta de su futuro marido que la dejó sin palabras

A sus 63 años, Silvia Süller volvió a apostar al amor gracias a Martín Lema, un joven uruguayo de 23 años que conoció en las redes sociales. La pareja se casará en nuestro país una vez que finalice la pandemia de coronavirus.

Ahora, en medio de una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el futuro marido de la ex vedette la sorprendió con una impactante propuesta que la dejó sin palabras. "Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo", comenzó diciendo él.

"Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia. Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia. La idea es viajar y ver qué pasa, y yo te digo la verdad, además de casarme quiero formar una familia contigo. No me animaba a decírtelo", agregó.

Impactada, Süller le respondió: "Me estás sorprendiendo Martín, no sé qué decirte". Después de pensar unos segundos, manifestó: "Para tener un hijo tendríamos que adoptarlo, es difícil, lleva mucho tiempo y no es tan fácil. Yo tengo malas experiencias con la adopción".

Y sumó: "Él es joven y quiere hijos pero yo ya tuve dos. Yo no quiero otro. Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo".