Belu Lucius contó qué hizo al cobrar su primer sueldo y sorprendió

Tras su paso por la primera temporada de MasterChef Celebrity, Belu Lucius llegó al hogar de miles y miles de argentinos y se ganó un importante lugar en sus corazones. Hoy se desempeña como panelista en Cortá por Lozano en la pantalla de Telefe y emisión tras emisión divierte a quien están del otro lado con sus ocurrencias y su histrionismo.

En una de las últimas emisiones del ciclo, la influencer abandonó su rol y se sometió, junto a su hermana, a un segmento especial del programa que conduce Verónica Lozano: Terapia de Hermanas. Allí reveló una práctica que realiza desde hace tiempo y sorprendió a todos.

"¿Qué hiciste con tu primer sueldo?", fue el gran disparador para que Lucius abriera su corazón y hablara un hábito solidario que tiene. "Me acuerdo que me acompañó mi mejor amiga Anto. Junté mi primer sueldo y fuimos hasta Cabildo, a una juguetería y tras hablar con el encargado, le pedí que con la plata que tenía me orientara para comprar la mayor cantidad de juguetes", contó.

"Me acuerdo que el auto estaba explotado. Y yo, con una sensación tan linda, los llevé a Morón a una casa de unos niños que lo necesitaban para pasar las Fiestas", señaló en vivo.

Posteriormente, Belu destacó que es algo que realiza todos los años. "Esa fibra es muy sensible en mí, es muy lindo tener la posibilidad de dar. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo y lo curioso es que, a veces, la gente que menos tiene es la que más da. Y estaría bueno que el dar se multiplique", indicó.

Y cerró: "Yo tengo una filosofía: mi último sueldo del año, el de diciembre, lo junto y lo dono. Y así el Universo conmigo fue muy generoso".