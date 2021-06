Luego de las burlas por su homenaje a Cerati, ahora Mariano Martínez se mete con Luis Miguel

Tras convertirse en tendencia por una versión que realizó de la canción "Crimen" de Gustavo Cerati, por la cual recibió numerosas burlas, Mariano Martínez redobló la apuesta y compartió su homenaje a “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel.

En su Instagram, el actor publicó el videoclip donde se lo ve al actor poniéndole mucho sentimiento a la interpretación. "Ahora te puedes marchar del ídolo Luis Miguel", escribió Martínez en el posteo.

Hasta el momento, solo en el Instagram de Mariano, ya superó las 66.000 reproducciones. En esta oportunidad, el actor recibió muy buenas críticas de sus fans.

Sin embargo, no corrió la misma suerte cuando hizo el cover de uno de los grandes hits del ex líder de Soda Stereo, donde fue defenestrado por muchos haters. En dicha filmación, se lo ve al ex de Camila Cavallo levantándose de la cama en musculosa blanca y pantalón a cuadros, cantando a cámara con los ojos rojos y otras situaciones como recostarse en el sillón con su perro o levantar la mesa. "Homenaje simple con respeto y mucho amor. Otro sueño cumplido", escribió para presentar su casera creación.