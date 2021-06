Alarma: piden cadena de oración por la salud de Gino Renni

El actor Gino Renni está internado desde hace unos días en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Este sábado se supo que su cuadro empeoró por una bacteria que le afecta los riñones.

“Los médicos relataban una baja en la sedación y una mejoría leve en lo que tiene que ver con la oxigenación, pero el miércoles a primera hora cambió el panorama, como suele suceder en estos cuadros de Covid-19 que son impredecibles, y le detectaron una bacteria que le está afectando los riñones y los médicos están evaluando ante la insuficiencia renal practicarle una diálisis”, había detallado Daniel Ambrosino en América Noticias (América).

Recordemos que Renni, que cumplió 78 años durante su internación, había recibido las dos dosis de la vacuna china Sinopharm.

Ese 10 de junio, cuando se esperaba el alta del actor, la situación se complicó. “Al final el alta no, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control, ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor, así que lamentablemente el alta no. Espero poder zafar rápido de esto”, le había dicho Gino Renni a La Nación.

Este domingo, seguidores del actor de la recordada serie Mesa de noticias y de películas como la saga Bañeros pidieron cadena de oración por la salud del artista.