Silvina Escudero reveló que le cumplió una fantasía a su novio con Noelia Marzol

Silvina Escudero fue una de las invitadas a Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América. Allí, el periodista le consultó sobre su "éxito" con las mujeres.

"Sí, ¿sabés que sí? Y más antes...", se sinceró la panelista de Los Mammones. Pero después aclaró: "Nunca estuve con una mujer". Entonces, el Bicho Gómez, otro de los invitados del ciclo, conusltó si alguna vez había tenido alguna duda. "Me gusta el cuerpo de la mujer, me parece atractivo. Yo soy muy coqueta y femenina y me gusta ver a una mujer coqueta y femenina. Pero nunca estuve con una mujer. Sí chapé con una mujer", dijo.

Silvina Escudero. Foto Instagram @escuderosilvina

"¿Lo cuento o no lo cuento?”, consultó Silvina. "Ella es famosa. No es nada grave. Pero pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de...Y chapamos". La bailarina explicó que todo ocurrió en un boliche en el que ella estaba festejando su cumpleaños. "No fue nada íntimo ni privado", señaló.

Frente a esta declaración, Novaresio buscó algunos detalles. Y Escudero reconoció que su pareja siempre le había dicho que fantaseaba con sumar a esta mujer. "Ella estaba porque es amiga mía. ¡Es una bomba! Y chapamos", dijo. Entonces, lo único que faltaba era saber el nombre. "Igual no creo que haya problema de decirlo, ¿no? ¡Ella no tiene ningún problema, olvidate!", señaló antes de contar que acababa de ser madre. Y el conductor acertó el nombre: Noelia Marzol.

Noelia Marzol. Foto Instagram @noeliamarzolok

Recordemos que Escudero contó que se había reconciliado con su ex novio, Federico, tras haber pasado ocho meses separados en los que a ella se la vinculó con Mariano Martínez. "Cada uno hizo la suya y ahora sentimos que podíamos darnos otra oportunidad. Hace muchos años que no cuento nada de mi vida privada, estuve muy pero muy expuesta y la pasé mal", fue lo que dijo en una entrevista que le hicieron en Es por ahí.