El categórico mensaje de Gladys Florimonte tras haber sido increpada por Juana Viale

Este sábado, se vivió un áspero momento en La noche de Mirtha (El Trece), cuando la conductora Juana Viale increpó a la invitada Gladys Florimonte, quien habló del difícil momento económico que debido a la pandemia y su impacto en la escena del espectáuclo.

"En este programa, cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...", le dijo sin filtro Viale a la humorista. A lo que Florimonte respondió indicando que viene "de cuna peronista" y agregando: "No comulgo con la política porque no me interesa. Yo quería un cambio. Con el radicalismo no fue. Vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a hacer este hombre (Alberto Fernández). Estoy en desacuerdo en un montón de cosas. Si me preguntás a quien voy a votar, a ninguno", agregó.

Tras la repercusión del crispado momento, Gladys Florimonte compartió un categórico mensaje en la red. "Quiero aclarar que no me sentí para nada ofendida por la pregunta de Juana Viale, ni me pareció mala leche ni nada". Luego definió a la conductora como "un sol de persona, súper amorosa". Y aseguró no entender "por qué buscan algo malo donde no lo hay".

Finalmente, Florimonte aseguró: "Lo pasé genial en el programa", y agradeció a Juana, Nacho Viale, El Trece y a la misma Mirtha Legrand por haberla invitado al programa.

Además, en diálogo con Fernanda Iglesias en el programa radial Esto no es Hollywood (Mucha Radio, FM 94,7), Gladys enfatizó: "Juanita es una persona con una onda total. Me encanta lo que hace. La pasé bomba y no me molestó lo que me dijo. Nunca me puede caer mal nada de Juana, ni de Marcela, ni de Mirtha y no me pareció una chicana para nada".