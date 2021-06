María O’Donnell le boicoteó una preparación: la furiosa reacción de Sol Pérez

A medida que van pasando las galas, y nos acercamos a la final de MasterChef Celebrity, los cruces entre los participantes se vuelven moneda corriente. El compañerismo comienza a quedar de lado y todos pugnan por un lugar en la instancia decisiva.

El abatidor es una de las áreas de combate. El aparato en forma de heladera baja que puede enfriar las preparaciones en un lapso muy corto de tiempo. Ya en el pasado, la mezcla de preparaciones parecidas despertó confusión entre los participantes; en esta oportunidad, a Sol Pérez directamente le boicotearon la crema que tenía enfriando.

Promediando la prueba de anoche, se escucha un grito furioso de la rubia: "¿Quién apoyó esto arriba de mi preparación? ¿Ahora qué hago? Me voy a poner a llorar. En el medio del caramelo que se estaba enfriando había puesta una fuente", explicó.

Rápidamente, María O’Donnell se hizo cargo: "Perdoname, no me di cuenta, pensé que era una asadera que le habían puesto algo arriba". Para embarrarla todavía más, la periodista minimizó la situación: "Tampoco por lo que quedó en la base de mi sartén no vas a poder hacer tu torta". Finalmente, la falta de frío hizo estragos en el postre de Pérez.