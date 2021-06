Fuerte polémica por el estado en el que se presentó Andrés Calamaro a una entrevista de televisión

Andrés Calamaro estuvo como invitado en el famoso programa español El Hormiguero. El músico argentino se encuentra presentando su nuevo disco "Dios los cría".

Como ya nos tiene acostumbrados, su presencia en el ciclo conducido por Pablo Motos estuvo cargada de polémicas. Primero debido al errático comportamiento del cantante y segundo por declaraciones que hizo en referencia a las drogas.

Las redes sociales y los medios españoles se hicieron eco de las declaraciones "inconexas y llamativas". Un claro ejemplo de esto fue la respuesta que dio cuando le consultaron qué había sentido al grabar con Julio Iglesias. "Me vibraba el cu... de sólo pensar que iba a salir a cantar con él. Había que estar a la altura de la leyenda" declaró Calamaro.

En una parte de la charla le preguntaron: "¿Qué es lo que no puede faltar en un camerino para que se esté de lujo?". A lo que el músico contestó: "En una época presumía de ser el más sencillo de todos los músicos, no pedía nada, solo agua caliente para el mate, un cenicero y poco más", dijo. Luego, haciendo un gesto con la nariz, concluyó: "Y un espejo, pero no me preguntes si vertical u horizontal, por favor.", causando la risa de todo el estudio de televisión.

Como era de esperarse, las redes sociales cuestionaron la actitud del artista. Rápidamente, su nombre se convirtió en tendencia en España.